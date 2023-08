Morgan in concerto in Sicilia insulta al pubblico: “frocio di merda, andate a vedere Fedez” | VIDEO

StrettoWeb

Ieri sera a Selinunte si è esibito Marco Castoldi, in arte Morgan, noto cantautore e compositore italiano. L’eclettico artista non è nuovo a piazzate pubbliche durante le sue esibizioni, ma ieri sera in Sicilia ha dato forse il peggio di sé. Offeso da frasi isolate arrivate da qualcuno del pubblico, Morgan ha preso a gridare e ad offendere dapprima l’autore della frase e poi tutti i presenti, accusandoli di non conoscerlo.

“Frocio di merda!” ha gridato rivolgendosi a chi gli indirizzava frasi incomprensibili. “Andate a casa. Avete pagato per vedermi e non sapete nemmeno chi sono, andatevene a casa vostra“, ha inveito Morgan. E ancora: “avete rotto il cazzo, andate a vedere Fedez“. Il pubblico presente si è diviso tra chi gli diceva di tornare a casa e chi gli gridava: “sei bravissimo!“. Lui, per canto suo, ha tacciato tutti come bifolchi e incivili, minacciando di interrompere il concerto.