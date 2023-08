Mobilità sostenibile a Milazzo, il sindaco: “con queste prime somme acquisteremo tre bus elettrici”

StrettoWeb

Diventa realtà per Milazzo il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti attraverso le “Città Metropolitane”. Nella giornata odierna il sindaco Pippo Midili, presenti anche l’assessore all’Urbanistica, Santi Romagnolo ed il comandante della Polizia Locale, Giacomo Villari, ha sottoscritto a Messina l’accordo con la Città Metropolitana per dare attuazione a quanto previsto nel decreto ministeriale che assegna alla città del Capo un milione e 850 mila euro in diverse fasi. Somme che potranno essere spese per l’acquisto di mezzi elettrici (bus e minibus) attraverso la progettualità relativa al trasporto pubblico locale che l’Amministrazione intende attuare.

Secondo quanto previsto dal Piano a Milazzo andranno 260 mila euro per il triennio (2021-23) e quasi un milione e 600 mila euro nella seconda fase (2024/2033). “Una opportunità importante per la nostra città – afferma il sindaco Pippo Midili – che ci permetterà di attuare quel percorso immaginato dall’Amministrazione di ottimizzare la gestione del servizio di trasporto in modo efficiente, efficace e, soprattutto, eco-sostenibile. Con queste prime somme acquisteremo tre bus elettrici da 20 posti ciascuno per collegare il centro cittadino alle aree di sosta che l’Amministrazione intende sviluppare attraverso i parcheggi di interscambio. Bus che saranno acquistati dall’Ente ma la cui gestione verrà affidata all’esterno tramite bando”.