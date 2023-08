Minacce social al premier Meloni per la stretta sul reddito di cittadinanza

StrettoWeb

Minacce social contro il premier Giorgia Meloni, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di Cittadinanza che tante polemiche sta creando da Nord a Sud tra coloro che hanno perso il sussidio. “Io ti consiglierei stai a casa stanno com e pazz e rimaste 160mila famiglia senza rdc senza spesa. sei sicura che tornerai a casa?”, scrive su facebook una donna di Caserta. Messaggi di questo tenore se ne trovano a bizzeffe sui social.

Occhiuto: “vicinanza a Meloni”

“Contro il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, minacce di morte via social, insulti di ogni tipo, squallide intimidazioni. Tutto ciò non è tollerabile. Esprimo sincera vicinanza e solidarietà al premier. Sono certo che non si farà impressionare dagli odiatori di professione”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.