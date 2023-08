Minacce a Calderoli, Franco Recupero: “sta facendo un buon lavoro”

StrettoWeb

“Solidarietà e ferma condanna per le minacce ricevute dal Ministro Calderoli. Lungi dal voler in qualche modo fare un passo indietro, siamo sicuri che le parole ricevute saranno un ulteriore sprone a fare bene nella strada delle preziose riforme intraprese in questi mesi di governo. Le minacce sono segno inequivocabile del buon lavoro che il Ministro sta portando avanti a tutti i livelli. A Calderoli auguriamo di continuare su questa strada e portare il Paese nel cammino di cambiamento auspicato“.

Così in una nota stampa Franco Recupero, Referente provinciale della Lega Reggio Calabria, dopo le minacce ricevute dal ministro Roberto Calderoli.