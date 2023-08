Mileto ricorda De Andrè e premia le sue eccellenze: appuntamento il 19 agosto

StrettoWeb

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Mileto insieme al Cantiere Musicale Internazionale presenta la rassegna musicale Ricordando De André. Nato originariamente da un’idea di Francesco Ciccone, la rassegna è stata adottata dall’attuale Amministrazione comunale sin dal 2019, riconoscendo in questa manifestazione valori culturali musicali, sociali positivi. La location è come da tradizione Piazza Badia. Saranno presenti dieci Gruppi che si alterneranno sul palco sulle dolci note dei tanti brani – poemi dell’artista- cantautore scomparso.

Il Comune di Mileto ha inserito l’evento di quest’anno nell’ambito delle manifestazioni dal titolo CARNEVALE IN ARTE, con il cofinanziamento e contributo della Regione Calabria – Calabria Straordinaria, che ha già visto l’esecuzione del Carnevale Miletese, del 1° Maggio con il concerto dei Parafoné e del Raduno dei Giganti di qualche giorno fa . A presentare la serata insieme all’attrice Dolores Mazzeo ci sarà Alvin Tripodi di Video Calabria.

Aprirà la serata il Piccolo Coro San Gerlando del Cantiere Musicale Internazionale diretto dalla Maestra Caterina Francese, che canterà la canzone Girotondo quale inno alla Pace. La Signora Adriana Iovine curerà una lettura di versi poetici ispirati a Faber. Nel corso della manifestazione, Lella Santelli presenterà il Premio Mileto. La scelta è caduta sul Dr. Biondino Francesco Mercuri, sull’Associazione Nazionale Onlus Michele Turco e sul Dr. Giuseppe Ferdinando Colloca, nonché un riconoscimento ufficiale verrà consegnato ad Adriano Vangeli.

Il Premio Mileto, istituito dall’attuale amministrazione comunale nel 2019, mira a conferire un attestato pubblico di riconoscenza del Comune di Mileto o un riconoscimento ufficiale nei confronti di Cittadini o Enti o organizzazioni che si rendono positivamente protagonisti nella vita civile, lavorativa, culturale, sportiva, sociale, di volontariato, di solidarietà e nei vari altri campi.

Al Premio Mileto si aggiunge un riconoscimento ufficiale.

ALBO D’ORO

2019

PEPPE GIORDANO musica e associazionismo

NINO VARI’ sport e società

DITTA SATEL imprenditoria

2020

Premio Mileto sospeso per Covid

Riconoscimento: Aldo Angillieri – Presidente comunale AVIS

2021

MILETOMARATHON – SALVATORE AUDDINO

MARANATHA’ – DON MIMMO DICARLO

Riconoscimenti:

Antonio La Gamba – artista –

Massimiliano Giordano- artista –

Fortunato Pedullà – artista –

2022

DR. ROCCO LICO – Astrofisico

DR. PROF. ANTONIO DICARLO – Associato e Primo Ricercatore

presso l’Istituto di Neuroscienze del C.N.R.

MAESTRO ROBERTO GIORDANO – Musicista Pianista

ING. DOMENICO MAZZEO – Ricercatore dell’UNICAL

Appuntamento quindi in Piazza Badia per il 19 agosto 2023 con inizio ore 21:30.