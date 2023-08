A Milazzo torna l’Allinparty, il festival dello sport inclusivo

StrettoWeb

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto il Mediterranea Club di Milazzo torna ad ospitare l’Allinparty, il festival dello sport inclusivo giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Mediterranea Eventi, dall’Associazione BIOS, dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dal tour operator Triptop, che vanta ancora una volta la preziosissima partnership del Comune di Milazzo ed i patrocini dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, del Comitato Italiano Paralimpico e dell’Università degli Studi di Messina.

Una delle più grandi novità di questa quarta edizione riguarda proprio la struttura che ospiterà l’evento milazzese. Dopo il successo della scorsa estate, l’Allinparty sarà ospitato anche questa volta nel Mediterranea Club di Via Mangiavacca, che per l’occasione si sta “rifacendo il look” trasformandosi in struttura completamente accessibile.

“Dopo aver ospitato per la prima volta l’evento la scorsa estate abbiamo con grande piacere sposato la causa Allinparty e, con grandissimo piacere, abbiamo messo a disposizione dell’organizzazione il Mediterranea Club anche per questa edizione – cosi Onofrio Pensabene, Presidente del centro sportivo – Il lavoro, la passione, l’entusiasmo che ci hanno visto coinvolti in prima linea lo scorso anno, nonchè gli obiettivi significativi di inclusione della kermesse, ci hanno sin da subito spinto a pensare che anche noi dovevamo fare la nostra parte, ancora più di prima. Cosi abbiamo immaginato questa operazione di restyling che si sta concretizzando proprio in questi giorni, al fine di rendere la struttura sportiva completamente accessibile non solo per l’evento ma 365 giorni l’anno. Il mediterranea Club, quindi, si trasforma in un grande centro sportivo che si apre al territorio ed alle Federazioni Sportive Nazionali anche per gli sport paralimpici, sposando in pieno i principi tipici dell’Allinparty: sport ed inclusione per tutti!”.

Come sempre, anche la nuova edizione della kermesse registra il pieno di sport. Sono ben 16, infatti, le discipline sportive che si realizzeranno, suddivise tra tornei, dimostrazioni e prove libere, la cui partecipazione è totalmente gratuita: dal calcio amputati al tennis in carrozzina, passando per rugby in carrozzina, basket in carrozzina, baskin, beach sitting volley, tennistavolo, calcio balilla, beach hockey, vela, burraco, beach bocce, tiro con con l’arco, tiro a segno, fitness e softair.

Fondamentale il supporto di diverse Federazioni Sportive Nazionali, cosi come il coinvolgimento e la grande partecipazione di tantissime associazioni sportive e di volontariato del territorio, che saranno parte attiva della manifestazione e contribuiranno a regalare momenti di sport e gioia a tantissimi ragazzi, con lo spirito dell’assoluto divertimento e con l’unica regola di giocare a qualsiasi disciplina nelle stesse condizioni previste per gli atleti con disabilità, cosi da puntare a rendere più omogenee possibili le condizioni di partecipazione da parte di tutti.

Non mancheranno gli emozionanti “Talk” con i testimonial: toccanti e coinvolgenti momenti di confronto con testimonial paralimpici, alcuni ormai “fedelissimi” ed altri che si aggregheranno a questa quarta edizione, con alcune belle sorprese. Infine, spazio anche ai tradizionali appuntamenti di intrattenimento serali, per regalare altri momenti di diveritmento a tutti i partecipanti.

Dal 25 al 27 agosto, dunque, torna Allinparty Milazzo: sport, confronto con i testimonial paralimpici e divertimento aperto a tutti, nessuno escluso.

Maggiori info e dettagli sulla manifestazione e sulle diverse attività sugli account social ufficiali della kermesse, facebook ed instagram.