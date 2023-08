Milazzo in rock: i PagaRigo in concerto all’Atrio del Carmine

StrettoWeb

I PagaRigo si esibiranno in concerto nel “Giramondo Tour” per gli appassionati di rock e pop italiano. L’appuntamento è inserito nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Milazzo 2023. Gli artisti che danno volto al gruppo sono il cantante Peppe Pagano e il chitarrista Santi Rigolizio, entrambi apprezzati e noti al pubblico non solo italiano. L’alchimia tra i due musicisti risale al 2015, a Londra, e deriva dall’incrocio della voce di Peppe Pagano alle corde della chitarra elettrica di Santi Rigolizio.

Peppe Pagano e Santi Rigolizio vivono e producono musica a Londra, portando sempre un pezzo d’Italia nelle loro note rock e girando letteralmente il mondo. Nel 2009 Peppe Pagano è stato in tour in Argentina e, nel corso della sua carriera, ha ricevuto tantissimi premi, tra cui il Premio Radiofonico nel 2015 con il brano “Credici” nella finalissima del concorso del Festival “Forza Canzone d’Italia nel Mondo – Va Pensiero”. Santi Rigolizio, dopo un lungo periodo vissuto in Australia, durante il quale ha continuato la sua carriera musicale formando una band, nel 2006 si trasferisce a Londra e nel 2012 esce il suo primo album strumentale “The Truth”, pubblicato dalla Digital Nations, che fa parte della Favorade Nations, formata dal noto chitarrista internazionale Steve Vai.

Sul palco ci saranno anche tre professionisti del settore. Andrea Catalfamo al basso che, dopo una lunga assenza, torna a suonare insieme ai PagaRigo ma già in passato aveva lavorato con Santi Rigolizio fondando la cover band “Fire Garden”.

Salvo San Giovanni alla batteria e il polistrumentista Giovanni San Giovanni alle tastiere, musicisti di fama internazionale. Salvo e Giovanni San Giovanni, fondatori del gruppo “Aristos”, hanno all’attivo prestigiose collaborazioni, tra le quali si ricordano i Pooh, i Matia Bazar, Barbara Cola, Gianni Nazzaro, Gianfranco D’Angelo, Pamela Prati, Red Canzian, Dodi Battaglia, Franco Battiato, Beppe Vessicchio e Peppino di Capri. Hanno suonato in tour in Svizzera, Slovacchia, Russia, Repubblica di Malta e Stati Uniti d’America.

Il gruppo darà voce al disco Giramondo, edito 2021 e distribuito da strings on fire record. Dieci brani che potrebbero essere paragonati a delle opere d’arte: ogni brano è un quadro dalla gamma intensa e creativa, il racconto di un’emozione, di un’amicizia, appunto, di un viaggio.

Non mancheranno alcuni brani tratti dal disco “Democrazia” di Peppe Pagano, album prodotto nel 2011 con l’etichetta Smilax Publishing e con distribuzione firmata Global Net, e alcune cover di Ligabue, Litfiba, Vasco Rossi e tanti altri. Ingresso libero.