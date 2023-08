Una Milazzo ricca di eventi: sabato tre appuntamenti in tre location differenti

StrettoWeb

Sabato prossimo ben tre eventi in una sola serata a Milazzo. Infatti in tre location sono previsti altrettanti appuntamenti, di diversa tipologia, che richiameranno sicuramente un numero considerevole di persone. Il primo, ore 21,30 al Castello, vedrà protagonista Drusilla Foer con il suo spettacolo “Summer tour 2023”.

A villa Vaccarino, sempre alle 21,30 invece nell’ambito del “Milazzo cult festival”, serata dedicata alla serie del momento “Mare Fuori”, con la presenza dell’attore Giacomo Giorgio “Ciro” e del regista Michele Zatta, che dialogherà con Angelica Funari sul libro “Forse un altro”.

A Vaccarella infine, a partire dalla 20 la tradizionale sagra del pesce che

ogni anno rappresenta motivo di richiamo anche per i turisti presenti in

città sia per le degustazioni previste che per l’intrattenimento musicale.

L’Amministrazione per consentire ai visitatori di raggiungere le varie

location ha deciso, eccezionalmente solo questa settimana, di mettere a

disposizione i consueti bus navetta previsti nelle giornate in cui vige l’isola pedonale in maniera totalmente gratuita. Dunque sarà possibile lasciare l’auto nei parcheggi stabiliti a Ponente e a Levante e muoversi col bus.

Inoltre verrà aggiunta una ulteriore corsa alle 21 (quando scatterà la

chiusura del centro cittadino) per far sì che anche i residenti delle zone del Capo possano raggiungere senza disagio le aree dove sono previste le varie iniziative.