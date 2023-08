Calabria, Occhiuto: “gli immigrati devono essere integrati”

StrettoWeb

“Gli immigrati non devono essere abbandonati a sé stessi e magari lasciati a bivaccare ai margini delle città. Con conseguenti rischi di sicurezza e di tenuta sociale. Devono essere integrati”. E’ quanto ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Il Giornale”. “Serve una integrazione attiva, sostenendo le famiglie che accolgono minori non accompagnati e quella di formare i lavoratori per i settori nei quali si fa fatica a trovare personale”, rimarca Occhiuto. “Gli esempi di come si può fare “sono già nella nostra stessa storia”, conclude il Governatore.