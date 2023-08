Ancora migranti: duemila nell’hotspot a Lampedusa, trasferimenti in corso

StrettoWeb

Proseguono gli sbarchi di migranti in Sicilia. Sono 1.999, dopo i 10 approdi della notte, gli dell’hotspot di Lampedusa. Fra questi vi sono anche 144 minori non accompagnati. Oggi, su disposizione della prefettura di Agrigento, verranno trasferite 740 persone: 600 in mattinata con il traghetto Galaxy e 140 con la motonave della sera che faranno entrambi rotta su Porto Empedocle. Ieri, con i traghetti di linea e un volo Oim per Cagliari, erano stati trasferiti 984 migranti.