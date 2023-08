Michela Murgia, i funerali a Roma tra applausi e lacrime

StrettoWeb

Un lungo applauso di oltre 5 minuti ha accolto il feretro di Michela Murgia all’arrivo alla chiesa degli Artisti a Roma, a Piazza del Popolo, dove si stanno svolgendo i funerali della scrittrice. In chiesa tanta è la commozione tra i presenti e per espressa volontà dell’artista non ci sono fiori.

La scrittrice è morta giovedì sera a 51 anni ed era malata da tempo. Nata nel 1972 a Cabras, in provincia di Oristano, aveva esordito nel 2006 con “Il mondo deve sapere”. Tra le sue opere più note “Accabadora” e “Tre ciotole”.