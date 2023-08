Meteo, altro che “ondata di caldo africano”: freddo anomalo e pioggia sullo Stretto nel weekend

StrettoWeb

Pioggia e freddo anomalo nel sabato mattina dello Stretto di Messina. La temperatura, dopo una minima piombata a +21°C per il quarto giorno consecutivo, è ferma a +24°C in pieno giorno sia a Messina che a Reggio Calabria dopo una forte pioggia che ha ripulito l’aria e bagnato il suolo. Uno scenario molto lontano dalle profezie allarmiste di chi da giorni alimenta il panico rispetto a una nuova grande “ondata di caldo africano” che in realtà non è mai stata prospettata da alcun modello meteorologico.

Anzi, continuerà a fare fresco, almeno fino a Ferragosto. La sera molte persone indossano maglioncini e giacchettine per uscire all’aria aperta, anche in riva al mare, come se fossimo già in autunno. Agosto sta proseguendo con anomalie decisamente fresche dopo la grande ondata di caldo di 16-26 luglio, quella sì rovente e africana, ma ormai consegnata alla storia. Il clima rimarrà fresco, dicevamo, almeno per altri quattro giorni, e anche instabile, con ulteriori piogge e molte nubi anche domani, domenica 13 agosto. Poi, dopo Ferragosto, tornerà un po’ di estate: temperature in lieve aumento, senza alcun eccesso di calore. Semplicemente rientreremo nelle medie del periodo dopo il fresco anomalo di questi giorni.

