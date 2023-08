Messina, truffe agli anziani: martedì la sottoscrizione del protocollo

StrettoWeb

Il prossimo 8 agosto, alle presso 10.30, presso il Palazzo del Governo di Messina, il Prefetto di Messina, dott.ssa Cosima Di Stani, e il Sindaco del Comune di Messina, Federico Basile, sottoscriveranno un protocollo funzionale a dare attuazione al progetto NonRaggir@ME.

Il Comune di Messina, infatti, a seguito di apposita istanza presenta alla Prefettura e del favorevole parere espresso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha beneficiato del contributo del Fondo Unico Giustizia che il Ministero dell’Interno ha inteso destinare, per l’anno 2022, ai Comuni Capoluogo di Provincia per potenziare i servizi territoriali di prevenzione, adottando forme differenziate di informazione e sensibilizzazione e innovativi strumenti di denuncia.

Nell’occasione, il Prefetto illustrerà altresì le iniziative messe in campo per la corrente edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, iniziativa promossa da Anap – Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, insieme con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza.

ANAP Confartigianato Messina presenterà il materiale informativo predisposto a supporto delle attività di prevenzione: vademecum e depliant che contengono poche semplici regole suggerite dalle Forze di polizia per difendersi dai rischi di truffe e raggiri e che saranno veicolati con il coinvolgimento delle istituzioni e degli organismi che possono avere un ruolo attivo nelle attività di sensibilizzazione e divulgazione.

Sarà illustrata anche una prima iniziativa di prevenzione di prossimità, nata dalla collaborazione tra Comune di Messina e Forze dell’Ordine, che nella giornata del 10 agosto allestiranno postazioni informative sulle strade, fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati.