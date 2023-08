Messina, sub beccato a pescare ricci e orecchie di mare: molluschi visitati e rimessi in acqua | FOTO

StrettoWeb

“In data 19.08.2023 alle ore 11:20 il battello veloce GC A82 impegnato nel pattugliamento del litorale, ha notato la presenza di bolle che fuoriuscivano a pochi metri da loro individuando un sub con bombole nelle immediate vicinanze senza la dovuta boa segnaletica. Gli stessi, adottando le dovute precauzione, lo hanno seguito e non appena arrivato in spiaggia ha provveduto a liberarsi di bombole, pinne e maschera per poi allontanarsi repentinamente dal luogo di sbarco e sottrarsi all’identificazione“. E’ quanto si legge in una comunicato stampa della Capitaneria di Porto di Messina.

“Sul luogo è intervenuta anche una pattuglia terrestre che ha provveduto a interrogare i presenti e a recuperare il pescato in un retino a pochi metri dalla spiaggia, consistente in circa 20 ricci e 10 orecchie di mare ancora vivi. Dopo la visita del medico veterinario dell’ASP, sono stati rigettati in mare. Sono in corso le indagini per l’identificazione del trasgressore“, conclude la nota dell’Autorità Marittima dello Stretto.