Messina, stato di avanzamento dei lavori sulla pista ciclabile: ieri la riunione con la VI Municipalità

Nel pomeriggio di ieri, martedì 8 agosto, si è tenuta nella sala Ovale di palazzo Zanca una seduta del Consiglio della VI Municipalità, con all’ordine del giorno lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della pista ciclabile nei villaggi Pace (zona Trocadero) e Sant’Agata (Principe). Alla riunione ha preso parte l’assessore all’Attuazione del Decentramento Amministrativo Pietro Currò, in rappresentanza del vicesindaco Salvatore Mondello, che invitato alla seduta, per concomitanti impegni istituzionali non ha potuto partecipare.

All’incontro hanno preso anche i consiglieri comunali, Salvatore Papa e Dario Carbone; il RUP Salvatore Grillo; e in rappresentanza dei residenti di Principe l’avvocato Cavallaro. Nel corso dell’incontro sono state trattate tematiche legate alla realizzazione del percorso riservato alle biciclette, mentre relativamente al portavoce dei residenti della zona Principe l’argomento esposto è stato attenzionato già dal consigliere Giovanni Donato e dalla I Commissione della Municipalità, presieduta dal Giovanni Francesco Russo.

Al termine della seduta, il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano ha ringraziato l’assessore Currò per la sua presenza, e il geometra Grillo RUP dei lavori, il quale ha risposto alle domande poste dai Consiglieri circoscrizionali ed ha assicurato che i tratti saranno riaperti alla fruizione, entro il 12 agosto prossimo. A conclusione della seduta, l’assessore Currò nel ricambiare a tutto il Consiglio della VI Municipalità i ringraziamenti “per l’opportunità di essere presente – ha detto Currò – ad affrontare insieme tematiche che riguardano la vostra Municipalità e auspico che questa seduta possa essere l’inizio di un percorso condiviso per il raggiungimento del decentramento amministrativo al fine di raccordare le esigenze delle comunità residenti nelle sei Municipalità all’Amministrazione centrale”.