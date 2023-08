Messina, stamattina l’inaugurazione di Piazza Lo Sardo ma “se volevano riqualificare la piazza non ci sono riusciti”

StrettoWeb

Terminati i lavori di riqualificazione della Piazza Lo Sardo di Messina, meglio conosciuta come Piazza del Popolo. Stamattina il taglio del nastro alle 10. Sono state tante le critiche in merito ai lavori; si è provveduto alla sostituzione della pavimentazione originale sotto i portici con una prettamente moderna che non rispetta lo stile originario della piazza. Come dichiara un abitante della zona: “se volevano riqualificare la piazza non ci sono riusciti. Non hanno rispettato lo stile dei portici“.

Inoltre la zona non è ben frequentata da anni. I portici sono, ormai, ritrovo di extra comunitari che, facendo uso di alcol e droghe, finiscono col creare frequenti risse: “non serve rifare il manto stradale, ma piuttosto bisognerebbe sottoporre la zona a maggiori controlli perché divenuta, ormai, malfamata“.

Il sindaco: “abbiamo riqualificato Piazza Lo Sardo meglio conosciuta come Piazza del Popolo! Questa piazza da oggi potrà essere fruita da tutti cittadini.. uno spazio nuovo e riqualificato. Andiamo avanti insieME”.

Si attende quindi una reale riqualificazione della piazza da parte dell’amministrazione comunale, considerando che si tratta di una delle più antiche della città.

Messina, inaugurazione di Piazza Lo Sardo