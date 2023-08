Messina: una speciale cartolina commemorativa verrà distribuita in occasione della Vara

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile, d’intesa con l’assessore al Turismo Enzo Caruso, grazie alla mediazione dell’Autorità di Sistema Portuale, ha chiesto ed ottenuto da MSC CROCIERE la liberatoria per la realizzazione e la stampa di un cartolina commemorativa che sarà distribuita il giorno di Ferragosto (fino ad esaurimento di copie), nella quale è rappresentata la World Europa, Ammiraglia della Compagnia di Navigazione, in porto fino alla tarda serata di ferragosto, sulla quale sarà apposto l’annullo speciale che Poste Italiane emetterà per la particolare ricorrenza.

Martedì 15 agosto, dalle ore 11 alle 17, sarà allestito a Largo Minutoli un gazebo, dove l’Ufficio Postale incaricato, provvederà all’apposizione dell’annullo speciale sulla cartolina realizzata dal prof. Rosario La Fauci, docente di discipline grafiche del Liceo Seguenza, raffigurante la Nave di MSC accanto alla Vara che sarà stampata dal Comune in 1.000 copie.