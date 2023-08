Messina: sospesi i servizi carte d’identità e anagrafe di palazzo Zanca

StrettoWeb

Il servizio anagrafe-stato Civile del dipartimento Affari Generali comunica che da domani, martedì 29, sino a giovedì 31 agosto, i servizi carte d’identità e anagrafe di palazzo Zanca saranno sospesi per lavori urgenti di efficientamento del palazzo municipale. Il servizio carte di identità è garantito, a prescindere dalla circoscrizione di appartenenza, nei seguenti uffici: I circoscrizione ( Tremestieri, via Petraro n. 6), da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30 – lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 16,30; II circoscrizione (Palazzo dei Servizi, stadio San Filippo), da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 – martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30; V circoscrizione (via Nicola Petrina), da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 – lunedì e mercoledì, dalle 14,30 alle 16,30; VI circoscrizione (via Consolare Pompea 1853), da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 – martedì e giovedì, dalle 14,30 alle 16,30.

Si consiglia all’utenza di prenotare i servizi attraverso il portale PrenotaME https://servizi.comune.messina.it/prenotame/ . Si informa altresì che i possessori di SPID dal sito dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/ possono ottenere in autonomia 15 tipi di certificati singolarmente o in forma contestuale (anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia e di stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile e contratto di convivenza). I certificati rilasciati da ANPR in formato pdf non modificabile riportano il logo del ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”; contengono inoltre il QR code e il sigillo elettronico qualificato del ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.