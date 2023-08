Messina, nuovi mezzi per la Polizia Municipale: mercoledì la presentazione

StrettoWeb

Mercoledì 9, alle ore 10.30, lungo la scalinata esterna di palazzo Zanca, prospiciente la piazza Unione Europea, nel corso di un incontro, aperto alla stampa, alla presenza del sindaco Federico Basile e del vicesindaco Salvatore Mondello, cui prenderà parte il comandante del Corpo di Polizia Municipale Stefano Blasco, saranno presentati quattro mezzi di nuova dotazione alla Polizia locale unitamente a due dispositivi autovelox.

Relativamente alle due apparecchiature, si tratta della ripristinata postazione in località Pace e del nuovo autovelox di S. Margherita. I nuovi mezzi e i due dispositivi per il controllo elettronico della velocità, rientrano nel più generale progetto volto a garantire il controllo della sicurezza stradale e della città per portare avanti un’importante opera di prevenzione e informazione rispetto a comportamenti di guida rischiosi.