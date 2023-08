Messina, risanamento urbano e assegnazione alloggi: domani la conferenza stampa

StrettoWeb

Domani, venerdì 11, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello; e per l’occasione sarà presente la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano con il sub commissario al Risanamento di Messina Marcello Scurria illustreranno una ulteriore tappa raggiunta nell’ambito dell’attività di risanamento delle aree degradate della Città.

All’incontro prenderanno parte l’assessore Alessandra Calfiore, il direttore generale dell’ente Salvo Puccio, il CdA dell’Agenzia comunale di Risanamento A.ris.Mé, e il commissario straordinario dell’ASP ME Bernardo Alagna. L’incontro sarà l’occasione per esporre le procedure in atto volte all’assegnazione di alloggi a carattere prioritario alle famiglie con disabili che versano in gravissime condizioni, e a quelle con soggetti fragili.