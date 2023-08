A Messina la Rievocazione storica dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria

StrettoWeb

La programmazione degli eventi collegati alla Rievocazione storica dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria, avviata ieri martedì 1 agosto, con la presentazione dell’evento storico alla Marina del Nettuno e del progetto Italian Blue Route di cui il Comune di Messina è tra i fondatori, cui ha partecipato per l’occasione ormeggiata al porticciolo anche la nave a vela Jancris, il calendario prosegue con l’appuntamento di oggi pomeriggio, alle ore 17.30, al Museo Marinaro di Cannitello a Villa S. Giovanni. In programma, la conferenza “Da Lepanto all’Incontro. Le Città nella Rete euro-mediterranea” che vedrà il coinvolgimento dei calabresi al seguito della Flotta della Santa Lega, a cura del comune di Villa S. Giovanni.

Domani, giovedì 3 agosto, alle 18.30, al Momte di Pietà, in collaborazione con l’Arciconfraternita degli Azzurri, si terrà invece l’incontro interreligioso tra le comunità presenti in Città sul tema “Messina baricentro e crocevia di Culture: La Sicilia tra Oriente e Occidente: 1571, occasione per un incontro dei popoli”, cui interverrà Bianka Myftari antropologa culturale e ricercatrice del ministero della Cultura che relazionerà su “Mappatura delle rievocazioni storiche ed etnografia: il caso dello Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina”.