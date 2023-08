Messina, i provvedimenti sulla viabilità a partire da oggi | TUTTE LE INFO

StrettoWeb

Per consentire lo svolgimento del mercato di ferragosto lungo il viale Giostra oggi, lunedì 14, e domani, martedì 15, sono stati previsti provvedimenti viabili. Pertanto vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sino alle ore 24 di domani, martedì 15, nei seguenti tratti del viale Giostra:

a) entrambi i lati della carreggiata centrale del viale Giostra compresa tra il viale Regina Elena e la via Garibaldi;

b) entrambi i lati della complanare sud del viale Giostra compresa tra viale Regina Elena e via Conte di Torino;

c) sul lato sud della complanare sud del viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi;

d) sul lato nord della complanare nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi;

Interdetto il transito veicolare sul viale Giostra sino alle 24 di domani, martedì 15, nei seguenti tratti:

a) carreggiata centrale compresa tra il viale Regina Elena e via Garibaldi;

b) nel controviale sud compreso tra viale Regina Elena e via Conte di Torino.

Consentiteviabil sino alle 24 di domani, martedì 15, le direzioni sinistra, diritto e destra:

a) per in veicoli provenienti dal controviale sud del viale Giostra (direzione monte-valle) in corrispondenza dell’intersezione con la via Garibaldi;

b) per i veicoli provenienti dal controviale nord del viale Giostra (direzione valle-monte) in corrispondenza dell’intersezione con viale R. Elena;

c) per i veicoli provenienti dalla carreggiata centrale del viale Giostra (direzione monte-valle) in corrispondenza dell’intersezione con il viale R. Elena (la direzione diritta esclusivamente per l’immissione nel controviale sud del viale Giostra).

Inoltre, sino al 4 settembre 2023, per il periodo del controesodo estivo, il servizio Mobilità Urbana ha istituito il divieto di fermata in via Campo delle Vettovaglie nel tratto adiacente il parcheggio.