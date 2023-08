Messina: precipita in un burrone, muore dopo 14 giorni di agonia 56enne di Taormina

StrettoWeb

E’ morto l’uomo precipitato in un dirupo nella notte tra il 13 e il 14 Agosto. Giuseppe Savoca, 56 anni di Taormina, è deceduto ieri al Policlinico di Messina, dopo ben 14 giorni di ricovero in terapia intensiva. Troppo importanti le ferite riportate ed il povero Savoca non ce l’ha fatta nonostante il grande impegno dei medici messinesi.