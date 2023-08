Messina, politiche giovanili: attivato uno stage retribuito nel settore della sartoria artigianale

StrettoWeb

Proseguono le attività dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina nell’ambito dell’Anno Europeo delle Competenze, promosse dall’UE, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni europee, Stati membri, parti sociali, imprese e lavoratori dell’Unione a investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze per superare la carenza di manodopera e responsabilizzare gli individui a partecipare attivamente alle transizioni in corso del mercato del lavoro attraverso la formazione continua.

“Lo scopo è orientare e supportare soprattutto i giovani a sviluppare le giuste skills per facilitare il percorso verso il mondo lavorativo e, quindi, l’incontro tra domanda e offerta”, dichiara l’assessore al ramo Liana Cannata.

Nella fattispecie, la rappresentante dell’amministrazione del sindaco Federico Basile è stata promotrice della realizzazione del Portale comunale rivolto ai giovani “YoungME”, uno spazio virtuale dedicato all’informazione, formazione, lavoro e mobilità, e oggi, mercoledì 2 agosto, ha lanciato una nuova iniziativa finalizzata a sostenere l’Atelier messinese Ragusa “ con l’obiettivo di avviare un percorso di collaborazione finalizzato ad offrire – spiega l’assessore Cannata – la professionalità delle maestranze della sartoria per dare opportunità ai giovani del nostro territorio di inserirsi nel mondo lavorativo attraverso l’attivazione di uno stage retribuito nel settore della sartoria artigianale messinese.

“Lo sviluppo delle competenze diventa imprescindibile nell’UE per consentire ai cittadini di ‘sfruttare’ al meglio le transizioni verde e digitale e la ripresa economica anche attraverso la riscoperta degli antichi mestieri emblema del ‘Made in Italy’, nonché – conclude la Cannata – per affrontare la carenza di manodopera al fine di sostenere la competitività e la crescita sostenibile delle micro e medie imprese”.

È possibile visionare l’Avviso nonché i requisiti di partecipazione all’indirizzo https://youngme.comune.messina.it/https://youngme.comune.messina.it/ .