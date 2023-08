Messina, PalaRescifina: “l’impianto è stracolmo di spazzatura”

StrettoWeb

I Consiglieri Comunali della Lega, Gruppi Politici “Lega Salvini Premier e Prima L’Italia” fanno proprie le lamentele provenienti dalla dirigenza della società sportiva Akademia Sant’Anna Messina che si accinge a svolgere il campionato Nazionale di serie A2 femminile di Volley per la stagione sportiva 2023-24, poiché l’impianto sportivo si trova in una situazione di totale degrado:

“Sentito il Presidente della società Costantino, ha dichiarato quanto segue: ‘la società ha investito € 700.000,00 con l’obiettivo di un campionato di altissima classifica. Nei piani societari l’obiettivo è di raggiungere la massima serie A1 entro due anni. L’attuale stagione inizierà il 18 agosto con il raduno dell’intera squadra presso il PalaRescifina, impianto di gioco designato per il prossimo campionato che vede la Concessione in uso assegnata dall’amministrazione comunale’ e precisando che ‘allo stato attuale e dopo gli innumerevoli colloqui con l’amministrazione comunale, sarà davvero ardua l’impresa di iniziare tra soli 10 gg presso il PalaRescifina per le seguenti motivazioni:

necessità di effettuare lavori per l’installazione di pali per la rete di volley, omologati per le competizioni Nazionali ed Internazionali;

non si sa quando si potrà posare il Taraflex, poichè preventivamente dovranno essere effettuate le prove di carico al tetto dell’impianto;

l’impianto è stracolmo di spazzatura e vario materiale accatastato;

gli spogliatoi versano in condizioni pietose: rifiuti, umidità di risalita, panche inutilizzabili, assenza di armadietti per riporre effetti personali. Pertanto la squadra e quelle da ospitare, si ritroveranno in spogliatoi tipici delle serie dilettantistiche e non professionistiche;

tabelloni segnapunti non funzionanti’.

“Il presidente della società, interfacciatosi giorno 7 del c.m. con l’Assessore allo Sport, ha ricevuto risposta negativa riguardo una collaborazione da parte della MessinaServizi, per la pulizia della struttura. In considerazione delle criticità rilevate, è evidente che nonostante gli investimenti sostenuti la Società si appresta ad affrontare la gogna che la costringerà a subire una pessima figura cagionata dall’assoluto immobilismo da parte della stessa Amministrazione Comunale per non parlare della mortificazione, dopo il faticoso lavoro ed i molteplici sacrifici fatti, che porterebbe a non poter disputare la Coppa Italia nella nostra città”.

“Alla luce di tali dichiarazioni e lamentele, i Consiglieri, facendo il punto della situazione sono giunti alla conclusione che l’Amministrazione in carica, non ha la volontà di intervenire in maniera soddisfacente, nella manutenzione e realizzazione delle strutture sportive pubbliche – anche con i fondi del PNRR – ed è evidente alla cittadinanza il disagio delle società sportive locali, impegnate anche in competizioni a livello nazionale, rappresentato dall’impossibilità di poter usufruire di impianti sportivi efficienti e funzionali”.

“E’ veramente incresciosa questa situazione di disattenzione nei confronti di una società che milita in un campionato nazionale e che veste i colori della nostra città. Altresì dall’esame del Piano Triennale delle Opere Pubbliche si rende noto che la gestione e la realizzazione di Impianti Sportivi sembra essere affidata quasi esclusivamente all’iniziativa di imprenditori privati”.

“Pertanto, rilevato che:

la pratica dello sport è da ritenersi fondamentale per la cittadinanza;

sono pervenute agli scriventi diverse segnalazioni dalla cittadinanza in relazione allo stato di manutenzione degli impianti sportivi cittadini;

la carenza di idonee strutture sportive caratterizza in maniera evidente la Città di Messina”;

“Chiediamo all’Amministrazione Comunale:

un’urgente bonifica e sanificazione dell’arca del Palarescifina, per il decoro di questa maestosa struttura ed avendo a cuore la crescita a 360° della città di Messina, in tempi quanto più celeri possibili, in vista dell’avvio della stagione sportiva”.

“Di conoscere altresì le volontà dell’Amministrazione in merito :

agli interventi programmati per la manutenzione dei fatiscenti impianti sportivi cittadini.

alla realizzazione di Impianti Sportivi di uso Pubblico nella Città di Messina”.