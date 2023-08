Messina, nasce il gruppo consiliare di Forza Italia | NOMI

StrettoWeb

Nasce il gruppo consiliare di Forza Italia al Consiglio comunale di Messina. A comporlo saranno Maurizio Croce, che alle elezioni era stato il candidato unitario del centrodestra, e Cosimo Oteri, che a settembre era stato eletto nella lista Basile. Ne dà notizia il coordinatore regionale del partito azzurro, Marcello Caruso, che ha incontrato i due consiglieri comunali, in raccordo con gli onorevoli Bernadette Grasso, Matilde Siracusano e Tommaso Calderone.

“Anche nella città dello Stretto – afferma Caruso – si rafforza la presenza istituzionale di Forza Italia, che si conferma il partito di chi si riconosce nei valori liberali e moderati e soprattutto di chi ha voglia di lavorare per il bene delle nostre comunità. La nostra presenza a Palazzo Zanca a Messina è importante non solo sotto il profilo politico visto che si tratta della terza città siciliana, ma anche perché permetterà al nostro partito, con il lavoro attento dei due nostri consiglieri, di rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini, delle imprese e delle famiglie. Tutto questo, con grande attenzione all’operato della Giunta Basile, rispetto alla quale proseguirà un’opposizione puntuale e critica ma certamente costruttiva lì dove si possa operare, anche coi governi nazionale e regionale, per il bene della città”.