Messina: Palazzo Zanca piange Daniela Bianco

Sgomento a Messina per la morte di Daniela Bianco, dipendente comunale a Palazzo Zanca che per tre decenni è stata un punto di riferimento fondamentale sia per la parte politica che per gli uffici.

“A titolo personale, della Giunta, del Consiglio comunale e di tutti i dipendenti del Comune di Messina rivolgo alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze, manifestando vicinanza e sostegno in questa dolorosa circostanza”. È quanto dichiarato oggi dal sindaco Federico Basile, appena appresa la notizia della scomparsa della dipendente Daniela Bianco.“Rimane di lei un ricordo affettuoso – afferma Basile – per l’impegno, la professionalità e l’attenzione sempre dimostrata nell’ambito del servizio Affari di Consiglio, tale da essere punto di riferimento per i rappresentanti degli organi istituzionali e i colleghi”.

Il consigliere comunale Ciccio Cipolla scrive sul proprio profilo facebook: “oggi è un giorno triste per il Comune di Messina. Un abbraccio Daniela, ti ricorderò per sempre, riposa in pace”. Sui social anche il ricordo del Consigliere comunale, Libero Gioveni: “carissima Daniela , mi mancherai. Il Comune di Messina perde una grande lavoratrice, io ho perso anche un’amica”.