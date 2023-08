Messina, mobilità sullo Stretto: l’ammiraglio Martello è il nuovo coordinatore del tavolo tecnico

StrettoWeb

La Uiltrasporti Messina discute, con una nota alla stampa, la notizia in merito all’insediamento dell’ammiraglio Martello, nominato coordinatore del tavolo tecnico per la mobilità sullo Stretto:

“La notizia dell’insediamento, con decreto del ministro Matteo Salvini, dell’ammiraglio Nunzio Martello quale coordinatore del tavolo sulla mobilità dello Stretto è un’ottima notizia” – dichiara Michele Barresi segretario generale Uiltrasporti Messina – sia per la indiscutibile competenza nel settore ma soprattutto perché conoscitore delle dinamiche di questo territorio e di questo lembo strategico di mare che separa le due sponde calabrese e siciliana. Auspichiamo da subito che un’autorevole figura tecnica come l’ammiraglio Martello possa far produrre al tavolo di coordinamento sullo Stretto finalmente atti concreti utili a promuovere l’Area integrata attraverso interventi mirati nel settore dei trasporti e della mobilità urbana tra le due sponde”.

“Integrazione tra sistemi di trasporto, tariffe uniche e agevolate per i residenti e incremento della frequenza e qualità dei collegamenti tra le due sponde – conclude la Uiltrasporti – punti su cui il sindacato si batte da anni, auspichiamo siano gli obiettivi principali del neo coordinatore al quale assicuriamo da subito la nostra massima collaborazione”.