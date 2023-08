Messina: a Piazza Unione Europea torna il mercatino dei libri

StrettoWeb

Da oggi fino a venerdì si svolgerà a Piazza Unione Europea, a Messina, a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 21:00 il mercatino dei libri. “Azioni come questa contribuiscono in modo significativo al progresso della nostra città e consentono ai giovani di acquisire consapevolezza e maggiore sensibilità nei confronti della cultura sostenibile, in piena coerenza con il progetto formativo “Messina 2030”, evidenza il sindaco Federico Basile.