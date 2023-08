Istruttorie edilizie a Messina: determina introduce nuova modulistica, l’Ordine degli Ingegneri ne chiede l’annullamento

StrettoWeb

Il Presidente Ing. Santi Trovato, attraverso una nota inviata alla stampa, discute circa la Determina emanata dal Dirigente del Dipartimento Urbanistica del Comune di Messina:

“In data 19 luglio u.s il Dirigente del Dip. Urbanistica del Comune di Messina ha emanato una determina che di fatto introduce nuova modulistica nel già “complesso” e tortuoso iter amministrativo che regola le istruttorie edilizie nel Comune di Messina“.

“Di fatto con la determina in oggetto il Dirigente del Dipartimento, aggravando i procedimenti e le procedure (in contrasto con la filosofia della semplificazione amministrativa posta alla base dell’adozione dei modelli regionali) introduce nuova modulistica, relativa agli interventi in sanatoria (CILA, SCIA, PdC) laddove tali interventi non siano accompagnati dalla esecuzione di opere edili. Viene quindi introdotto il modello Comunicazione di chiusura procedimento nei casi di sanatoria: CILA, SCIA ex art. 37 DPR 380/01, PdC in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, in assenza di opere edili“.

“Il modello, non previsto da alcuna norma e/o regolamento introduce un ulteriore adempimento rispetto a quelli previsti, determinando un sicuro aggravio del procedimento. Non si capisce la funzionalità di tale modulistica e di quale procedimento si tratti. E’ un modello da allegare in quale fase del procedimento edilizio ??? e non si capisce se la stessa sostituisce una di quelle approvate dalla regione” – prosegue.

“E’ pertanto palese che i modelli che possono essere utilizzati dai comuni sono solo e soltanto quelli approvati dall’Assessorato Regionale, i quali possono essere solo adeguati in relazione al regolamento edilizio (indicando ad esempio i documenti da allegare, la procedura cartacea o digitale di presentazione), o a modiche legislative (come ad esempio la classificazione degli interventi nelle varie tipologie di CILA, SCIA e PdC, previste espressamente dalla legge)“.

“E’ altrettanto evidente che uno stravolgimento della modulistica unificata e standardizzata e/o l’introduzione di nuova modulistica che si sovrappone e/o integra quella approvata NON è consentito ai singoli comuni” – continua l’ing. Trovato.

“Pertanto, essendo la determina emanata, a giudizio di questo Ordine professionale, in contrasto alla normativa vigente, senza il supporto di alcuna norma, legge e regolamento e tale da aggravare il procedimento edilizio (tenuto conto anche di quanto stabilito all’art. 9bis del DPR 380/2001) si chiede l’immediato annullamento della stessa Determina Dirigenziale n. 6224 del 19/07/2023″.

“Parimenti ci dichiariamo fin d’ora disponibili a partecipare ad un TAVOLO TECNICO convocato dal Sig. Assessore al ramo, in cui siano presenti gli Ordini Professionali cittadini, dirimente delle varie criticità Burocratiche – Amministrative rilevate nel Dipartimento in questione” – conclude.

La nota al comune