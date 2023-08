Messina: l’inciviltà non va mai in vacanza

StrettoWeb

Zona mortelle di Messina: la mancanza di parcheggi, nei pressi dei lidi balneari, ha dato origine al “parcheggio selvaggio” lungo le vie di uscita. Come segnala un lettore: “ho dovuto percorrere tutta la via per uscire.. è inammissibile che ogni volta è sempre la stessa storia: parcheggi sui marciapiedi, parcheggi nelle vie di uscita. Questo è egoismo”.

Si sa che la tendenza del messinese è quella di evitare di percorrere – anche solo pochi passi – a piedi, e sembra spingersi, in ogni evenienza, oltre ogni limite. La pratica di parcheggiare letteralmente “dentro” i locali, ignorando ogni buon senso e rispetto per gli spazi pubblici e privati, è segno di una mentalità che mette se stessa davanti a tutto.

Questo sembra non avere tregua neanche durante le ferie estive, quando dovremmo tutti cercare di godere di momenti di serenità. L’ atteggiamento egoistico e l’assenza di considerazione per gli altri dimostrano che, purtroppo, l’educazione civica e il senso di comunità non sono sempre valori prioritari.