Messina: incendio in via Luigi Galvani, sul posto i Vigili del Fuoco | FOTO

StrettoWeb

I vigili del fuoco della sede centrale di Messina, sono intervenuti stamattina, poco prima delle 10.00 per la segnalazione di un incendio in via Luigi Galvani nella zona industriale regionale. Sul posto è stata inviata la prima partenza con autopompaserbatoio e modulo antincendio, l’autobotte e l’autoscala. Il personale intervenuto ha provveduto a domare le fiamme che hanno interessato delle sterpaglie

e che si sono propagate ad alcune palme e rifiuti ed hanno minacciato un capannone e la linea ferrata.

L’importante emissioni di fumo ha reso necessario l’utilizzo di autorespiratori. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme e la limitazione dei danni.