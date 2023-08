Messina: incendio in deposito di bevande a Milazzo, pompieri sul posto

StrettoWeb

Dalle 10.20, di oggi 27 agosto la squadra del distaccamento di Milazzo è intervenuta per estinguere un incendio che ha coinvolto un deposito di bevande a Milazzo, nelle vicinanze dell’ospedale.

Sul posto è stata fatta convergere anche la squadra del distaccamento volontario di Villafranca; sul posto stanno operando, oltre al personale VVF di Milazzo e Villafranca due Autopompe (APS), un autobotte (ABP) e due pick-up con modulo antincendio.

Attualmente è in corso la bonifica e la messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme. Ulteriori notizie saranno fornite non appena sarà completata l’opera di minuto spegnimento.