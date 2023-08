Messina: furiosi incendi di fine luglio, indagini in corso dei Carabinieri

StrettoWeb

Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno effettuato, su delega della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, diversi sopralluoghi tecnici nell’area boschiva e montana nella parte più alta della città del Longano, precisamente in località Femminamorta ove, il 25 Luglio scorso, si è verificato un vasto incendio boschivo che, oltre a lambire i ripetitori di telefonia mobile, ha anche messo in serio pericolo le abitazioni circostanti. Sul campo, sono intervenuti anche i Carabinieri specialisti del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Catania, i quali nell’ambito dello svolgimento dei sopralluoghi, hanno utilizzato anche un drone, strumento utile per la raccolta di informazioni sull’estensione e sulle modalità di propagazione dell’incendio.

I Carabinieri Forestali, in particolare, hanno effettuato l’analisi delle tracce, tramite il metodo dell’evidenze fisiche, volto a risalire al percorso del fuoco. Tutte le attività sono state svolte con il prezioso supporto aereo del 12° Nucleo Elicotteri dell’Arma. I rilievi tecnici sono stati svolti allo scopo di acquisire elementi utili allo sviluppo delle indagini.