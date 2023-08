Messina, impianti sportivi di Villa Dante: richiesto il prolungamento di orari delle attività

StrettoWeb

Il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto, in una nota inviata alla stampa, si esprime circa gli orari di attività degli impianti sportivi di Villa Dante, chiedendone dovute modifiche:

“Lunedì 24 luglio si è tenuta l’inaugurazione a Villa Dante del campo da padel, dei tre campi da tennis e del campo da calcetto, unitamente a spogliatoi e docce, che rappresentano certamente uno dei fiori all’occhiello della Villa Comunale. Da subito i campi, complice probabilmente anche la gratuità di utilizzo fino al 31 agosto, sono stati presi di mira da tantissimi sportivi, desiderosi di fare sport all’aperto in un bel contesto qual è Villa Dante. Tenuto conto della massiccia domanda di utilizzo, non è certamente facile trovare uno spazio per usufruire degli impianti”.

“A ciò bisogna aggiungere la fascia oraria di utilizzo dei campi sportivi che ad oggi è la seguente:

– 15:30 – 20:00 campo da padel e campi da tennis;

– 15:00 – 21.00 campo calcio a 5″.

“Tenuto conto della domanda di utilizzo, lo scrivente ritiene che sarebbe utile, almeno per tutto il periodo estivo, prolungare fino alle 23:00 l’orario di utilizzo degli impianti sportivi di Villa Dante anche perché viste le temperature calde, probabilmente i primi spazi orari sono poco richiesti concentrando ancora di più la domanda in una fascia oraria di fatto ancora più ridotta. Tutto ciò premesso, lo scrivente Le chiede di valutare la fattibilità di un prolungamento dell’orario di utilizzo degli impianti sportivi di cui in narrativa fino alle pre 23:00, almeno sino a tutto il periodo estivo”. – conclude Cacciotto.