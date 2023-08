Messina, impianti sportivi in condizioni disastrose: i consiglieri chiedono interventi tempestivi

StrettoWeb

I Consiglieri Comunali Dario Carbone, Libero Gioveni “Fratelli d’Italia”, Ugo Zante e Federica Vaccarino di “Ora Sicilia”, Giuseppe Villari e Amalia Centofanti di “Prima l’Italia”, Giovanni Caruso di “De Domenico Sindaco”, Mirko Cantello, Emilia Rotondo e Giulia Restuccia della “Lega”, Cosimo Oteri di “Forza Italia” e Rosaria D’Arrigo del “Gruppo Misto” hanno richiesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale di Messina” al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Nello Pergolizzi di riunire il Consiglio Comunale “in un termine non superiore a 15 giorni” inserendo all’ordine del giorno l’argomento “Impianti sportivi e natatori della Città di Messina: agibilità e condizioni strutturali alla luce degli adempimenti burocratici per le iscrizioni ai campionati professionistici e non delle società sportive messinesi”, invitando a partecipare il Sig. Sindaco di Messina Dott. Federico Basile, il Sig. Assessore allo Sport Dott. Massimo Finocchiaro ed il Sig. Esperto del Sindaco in materia Dott. Francesco Giorgio ed i competenti Dirigenti e Tecnici del Comune di Messina.

“Andrà certamente approfondita a stretto giro – considerati gli adempimenti burocratici ai quali le società sportive messinesi dovranno provvedere al fine di perfezionare l’iscrizione ai campionati professionistici e non – la questione relativa alle condizioni strutturali ed all’agibilità di tutti gli impianti cittadini” hanno dichiarato i Consiglieri Comunali.

“Nelle ultime ore sono pervenute diverse segnalazioni in ordine alle condizioni disastrose di numerosi impianti che dovrebbero ospitare, già tra qualche settimana, gare sportive di campionati professionistici e non, e pertanto il Civico Consesso vuole comprendere come l’Amministrazione Comunale stia affrontando la questione” – continuano i Consiglieri Comunali.

“In definitiva, lo scopo del Consiglio Comunale convocando è quello di conoscere lo stato dell’arte delle condizioni strutturali ed autorizzatorie di tutti gli impianti sportivi messinesi per evitare di arrecare nocumento a chi giornalmente investe in città e nello sport” – continua Dario Carbone di “Fratelli d’Italia”, promotore e primo firmatario della richiesta.