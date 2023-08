Messina, grande successo all’IBBUSU VILLAGE FEST

StrettoWeb

Nutrita la partecipazione di pubblico alla tre giorni dell’IBBUSU VILLAGE FEST, evento promosso dall’Ass.ne culturale “Gesso La Perla dei Peloritani” di Tonino Macrì col patrocinio del Comune di Messina e che si è rivelato essere l’appuntamento tradizionale annuale atteso dalla popolazione giunta da tutta la Sicilia.

Non sono mancati momenti importanti di solidarietà sociale con l’Avv. Silvana Paratore, esperto di politiche sociali e conduttrice dell’evento che ha sottolineato l’importanza del donare il sangue alla presenza dei talassemici dell’Ass.ne “Fasted Messina Onlus” Tony Saccà e Ciccio La Spada. A porgere i saluti istituzionali l’Assessore comunale Massimo Minutoli. Lo street food della tre giorni ha visto un connubio perfetto tra gusto, praticità e genuinità coi ristoratori Giuseppe Arena (Gelateria “Arena” di Ganzirri), Francesco Torre (Rosticceria di Rometta Marea), Giuseppe Sullini (Macelleria “The King of Meat” di Messina), Massimo e Marcello Lo Nostro e Nino La Rubina (Pitoneria “Ritrovo Portella” di Castanea).

Applausi scroscianti per la Compagnia Teatrale “Ettore Petrolini di Barcellona P.G. che ha messo in scena la Commedia “Madame Catrin“ di Francesco Chianese. Soul out in piazza per il comico messinese Denny Napoli. Ad animare la piazza il sound dei Match Music Live Band e il Dj Set con Gemy. Emozionante la processione del Simulacro di San Antonio Abate per le Vie di Gesso accompagnata dalla banda col canto “ O protettor benefico”. Risate nel pubblico grazie al trio comico “I respinti” con Rosario Alagna, Dario Terzo e Piero Salerno che hanno concluso l’evento con la proiezione in piazza del loro video-appello sulla donazione del sangue.