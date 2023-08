Messina, girava in bicicletta con la droga occultata negli slip: arrestato 34enne

StrettoWeb

Nella mattinata di ieri 9 agosto 2023, nell’ambito dei servizi finalizzati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne già noto alle forze dell’ordine, per produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi di pattugliamento finalizzati al controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un uomo in sella ad una bicicletta elettrica, il quale, alla vista della pattuglia, ha invertito velocemente il senso di marcia, come se volesse evitare un eventuale controllo. Subito bloccato e perquisito, il 34enne è stato trovato con indosso 6 grammi di marijuana abilmente occultata negli slip. Avendo il dubbio che all’interno della sua abitazione l’uomo potesse detenere ulteriore droga, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare, all’esito della quale hanno trovato oltre 20 grammi di marijuana e quattro piante di cannabis, coltivate in una piccola serra artigianale realizzata all’interno di un mobile, attrezzata con impianto di irrigazione e di ventilazione, nonché di lampada per il mantenimento del calore.

Tutto il materiale è stato sequestrato, unitamente alla droga ed alle piante che sono state inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Il 34enne è stato invece arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.