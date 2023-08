Messina: ecco fino a quando i Giganti resteranno a Piazza Unione Europea | DATA

StrettoWeb

Mata e Grifone, i mitici progenitori della città di Messina, sosterranno a Piazza Unione Europea fino al 30 settembre prossimo. Si ripropone, come lo scorso anno, la proroga dell’esposizione dei Giganti di fronte palazzo Zanca.“La decisione è stata assunta d’intesa con il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimiliano Minutoli – evidenzia l’assessore Vincenzo Caruso – visto il considerevole afflusso di crocieristi che continuano a sbarcare nel porto di Messina, l’Amministrazione comunale intende offrire ai turisti la leggendaria attrazione delle due colossali statue di giganti a cavallo in cartapesta che, inevitabilmente ammirate e immortalate in fotografie e video, saranno veicolate in giro per il mondo”.