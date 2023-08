Messina, Germanà annuncia: “3 nuovi consiglieri nel gruppo della Lega”

StrettoWeb

“Con 3 nuovi consiglieri cresce la squadra della Lega a Messina, ora il partito più rappresentato in Comune, secondo solo al gruppo civico del sindaco, come confermato dal nostro segretario federale. Grazie all’impegno del vicepremier Matteo Salvini, che sta concretizzando opere fondamentali per il Sud e per il nostro territorio, come il Ponte sullo Stretto, è ormai evidente che il movimento stia raccogliendo sempre più adesioni, attraendo una classe dirigente alla ricerca di concretezza, dentro una realtà politica senza divisioni”. Così il senatore messinese della Lega, Nino Germanà, a margine della conferenza in cui sono stati annunciati i nuovi ingressi, alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura Luca Sammartino e del deputato regionale Giuseppe Laccoto.

“In autunno la famiglia della Lega continuerà a crescere e non mancheranno le iniziative volte a far conoscere il lavoro che stiamo facendo, contando sulla sinergia tra Parlamento e Assemblea regionale siciliana. Fatti concreti per Messina e per tutta la Sicilia”, conclude la nota.