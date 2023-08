Messina, galleria San Jachiddu al buio: richiesti interventi

StrettoWeb

Il Coordinatore dell’Assemblea Territoriale Giuseppe Previti, ha inviato una richiesta all’Assessore ai LL.PP. e al Comune di Messina avente oggetto: Richiesta illuminazione bratella di collegamento S. Michele-Annunziata:

“Torniamo a sollecitare l’attivazione dell’impianto d’illuminazione della bratella di collegamento tra S. Michele e l’Annunziata. Non ci sono note le motivazioni che tengono, da anni, spento il suddetto impianto creando notevolissimi disagi agli automobilisti in transito. E’ necessario che si attivino tutte le soluzioni possibili per l’attivazione anche, se occorre, usando pali con impianti fotovoltaici, l’importante è non lasciare ancora al buio questa importante arteria”.

“Fino ad oggi è andata abbastanza bene e non ci sono stati incidenti gravi, ma non vorremmo che si provvedesse solo quando avvenga quello irreparabile che certamente non auguriamo, ma se la situazione rimane cosi com’è, anche per la presenza contemporanea di erbacce e rifiuti che invadono la sede stradale, nulla è da escludere. Pertanto, si rinnova l’improcrastinabile richiesta di attivazione dell’impianto d’illuminazione, già inoltrata mesi or sono” – conclude.