Messina, il forte vento alimenta 20 incendi in tutta la provincia: grande lavoro dei Vigili del Fuoco | LIVE

Dalla mezzanotte del 28 agosto 2023, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Messina è impegnato nell’estinzione di incendi di vegetazione e di bosco, principalmente nelle zone di Raccuja, Furnari, Gioiosa marea, Ficarra, Sant’Agata Militello, Barcellona P.G., Mazzarà Sant’Andrea nonché di Francavilla Moio e Taormina; in atto sono attivi 20 incendi.

Inoltre due Canadair (CAN30 e CAN31) stanno effettuando dei lanci di acqua nella zona dei Colli San Rizzo.

Alle ore 10,55 una squadra del Comando di Messina, con pick-up e autopompa serbatoio, è stata inviata in rinforzo alle squadre del comando dei vigili del fuoco di Palermo a causa delle numerose richieste di intervento per incendio in quella provincia.

Sicilia, Catanzaro: “ancora una notte di incendi nell’isola senza una adeguata macchina di prevenzione e di intervento, alla ripresa dei lavori dell’Ars Schifani riferisca in aula”

“Ancora una notte di incendi che hanno devastato molte zone della Sicilia, in particolare nel Palermitano e nel Trapanese: è inaccettabile che dopo tutto quello che è accaduto nei mesi scorsi ed anche nelle scorse settimane, non sia ancora stata allestita una adeguata macchina di prevenzione ed intervento rapido. Chiediamo che alla ripresa dei lavori dell’Ars il presidente della Regione Renato Schifani venga in aula a riferire sull’emergenza-incendi senza ricorrere, come lo scorso 1 agosto, ad una ‘letterina’ inviata ai parlamentari e letta dalla presidenza dell’Ars a Sala d’Ercole“. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del PD all’Ars.

“Il presidente Schifani – aggiunge Catanzaro – ha il dovere di intervenire in aula in maniera puntuale sulle carenze organizzative e sulle responsabilità di chi, evidentemente, non ha saputo garantire sicurezza al nostro territorio ed ai nostri concittadini”.