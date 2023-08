Messina, “Estate in Villa” prosegue domani con “La Notte della Tarantella”

StrettoWeb

Prosegue la rassegna “Estate in Villa”, inserita nel programma Estate 2023, nell’ambito del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi”, promosso dall’Amministrazione comunale. La kermesse, avviatasi il 18 agosto scorso, al fine di offrire momenti di aggregazione alla cittadinanza nell’arena di villa Dante attraverso eventi artistici, culturali e musicali, domani, sabato 26, con inizio alle ore 21, prevede in programma l’appuntamento folcloristico con la prima edizione de “La Notte della Tarantella”.

La manifestazione, patrocinata dalla F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) e dall’IGF (Unione folklorica mondiale), è organizzata dell’associazione “I Cariddi g.s.c.d.”; caratterizzata da un miscuglio di suoni siciliani “un happening della musica popolare” intende coinvolgere gli spettatori alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale, nonché alla sua fusione con altri linguaggi musicali.

Protagonisti della serata saranno storici fondatori e componenti di gruppi di ricerca etnomusicale, gruppi e band storiche della tradizione musicale del sud e gli artisti del “Tamburo a cornice”, che racconteranno in musica la storia della loro terra. In particolare, quattro band provenienti da palchi e piazze delle Città del sud quali I Cariddi, Compagnia siciliana musici e cantori, Canteballettu e Il Melograno si incontreranno per un concerto magico e suggestivo da vivere e ballare in un affascinante viaggio attraverso l’isola al ritmo di coinvolgenti tarantelle, balletti, tamburellate e canti tradizionali legati ad antichissime ritualità ed eseguiti con arrangiamenti tra il genere musicale progressive folk e quello delle sonorità arcaiche.