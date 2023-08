Messina Denaro ancora ricoverato, decisivi i prossimi giorni

StrettoWeb

L’intervento chirurgico cui è stato sottoposto Matteo Messina Denaro è andato bene. Lo ha confermato a LaPresse il primario di oncologia dell’ospedale dell’Aquila, Luciano Mutti. Il boss di Castelvetrano è detenuto in regime di 41bis nel carcere dell’Aquila dal 17 gennaio. Attualmente è ricoverato al San Salvatore dove ha trascorso il giorno di Ferragosto. Lo scorso 8 agosto è stato operato per una occlusione intestinale non dovuta al tumore da cui è affetto.

Già in precedenza, a fine giugno, era stato sottoposto ad un’altra operazione chirurgica. Attualmente il boss di Cosa nostra è sotto osservazione nell’unità semintensiva dell’ospedale aquilano. Per le dimissioni, in base alle condizioni generali post intervento “decideremo nei prossimi giorni“, ha spiegato oggi il capo dell’equipe di oncologia che ha in cura il 62enne.

Matteo Messina Denaro si è aggravato e ha bisogno di un’assistenza infermieristica costante per il tumore al colon, al IV stadio. Lo hanno spiegato i suoi avvocati sottolineando che la detenzione non sarebbe compatibile con il suo stato di salute.