Messina, Cristo Re nel degrado. Gioveni: “di bel vedere ha davvero ben poco”

“Le condizioni del belvedere di Cristo Re, sia igieniche che strutturali, non possono essere tollerate in una città che vuole definirsi a vocazione turistica!”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, con un mini dossier fotografico, denuncia l’evidente degrado in cui si trova uno dei posti più belli e panoramici della città che è sempre meta dei turisti.

“Al netto delle inqualificabili azioni dei tanti incivili che contribuiscono al degrado di questo luogo simbolo di Messina – afferma Gioveni – non si può non evidenziare la scarsa attenzione di palazzo Zanca nel mantenere integra e pulita questa zona. Oltre ai mancati interventi di scerbatura. Si registrano purtroppo gravi lesioni strutturali nel muro e negli arredi, oltre a delle scritte vandaliche che deturpano questo bellissimo luogo“.

“Faccio pertanto appello urgente all’assessorato competente – conclude Gioveni – affinché renda più decoroso e sicuro, soprattutto in questo periodo di grossa affluenza turistica, il panoramicissimo belvedere di Cristo Re che però, purtroppo, ahimè, di “bel vedere” ha davvero ben poco!”.