Messina, coppia di sposi sceglie ATM per il loro “si”

Auto di lusso? Auto d’epoca? No, in autobus. Scelta originale e inusuale optata da questa giovane coppia di sposi che si sono uniti a Palazzo Zanca e, al termine della cerimonia, hanno deciso di muoversi, insieme ad amici e parenti, in città con il bus.

ATM li ringrazia con un post: “questa famiglia ha scelto di muoversi con ATM Messina per il giorno più importante della loro vita: parenti e amici hanno raggiunto gli sposi a bordo dei nostri autobus e hanno voluto condividere con noi questo momento. I migliori auguri ad una nuova famiglia che nasce da parte di tutti noi di ATM Messina, del Sindaco e dell’Amministrazione comunale. Viva gli sposi“.