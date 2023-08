Messina, controlli a tappeto e grande sorpresa: “spiagge pulite”

StrettoWeb

L’ordinanza emessa dal sindaco Federico Basile per il ferragosto al fine di preservare le spiagge del litorale nord e sud della città di Messina sotto il profilo del decoro e dell’igiene che della sicurezza e dell’ordine pubblico, vietava: “la detenzione e il trasporto di legna per accendere i falò sull’arenile ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali. Il divieto si estende anche alle bottiglie di vetro e ai superalcolici. Stop, inoltre, a tende ed accampamenti”.

Questa mattina il sindaco, insieme all’Assessore Caminiti ed al Presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato hanno iniziato il giro di perlustrazione partendo dal lungomare di S.Margherita: “stiamo facendo un giro per verificare le condizioni delle Spiaggie dopo la notte di ferragosto. Gli operatori di messina sevizi dalle 4 di questa mattina hanno iniziato le azioni di pulizia per garantire la migliore fruizione della nostra splendida costa . Finora abbiamo trovato diversi gruppi di ragazzi che in modo ordinato hanno passato la notte in spiaggia lasciandola abbastanza pulita. Qualche tenda e nessun falò” – dichiara il sindaco nella sua pagina social.

I controlli si sono estesi sino a Torre Faro: “dal lungomare di S.Margherita alla spiaggia del “Pilone” a Torre Faro devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno lasciato le nostre spiaggie pulite .. Messina servizi sta completando il lavoro pulizia e svuotamento delle Mini isole ecologiche Installate nelle spiagge che proseguirà anche nel pomeriggio” – prosegue.

Tutto in ordine quanto constatato dai controlli. Il sindaco esprime molta soddisfazione sottolineando “che se tutti insieme continuiamo a rispettare le regole, possiamo garantire migliori servizi e rendere la città più vivibile”.