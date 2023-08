Messina si prepara al concerto di Mobrici: tutte le info e il programma

StrettoWeb

Dopo il successo delle due date primaverili che hanno registrato il tutto esaurito a Roma e Milano, MOBRICI annuncia GLI ANNI DI CRISTO TOUR, la tournée estiva che lo vedrà esibirsi in diversi festival italiani. Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista, passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni.

È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti. “Gli Anni di Cristo”, il nuovo album di Mobrici, è uscito il 31 marzo 2023. L’album, scritto interamente all’età di 33 anni, è caratterizzato dalla capacità di Mobrici di dare voce alla sua generazione, con la semplicità di parole che spiazzano. Racconta di sé e riesce a veicolare senza difficoltà tutte le sensazioni, i sentimenti e gli interrogativi che assillano i tanti coetanei, in una storia che diventa condivisa.

Nella tracklist dell’album “Gli anni di Cristo” ci sono anche due speciali collaborazioni: “Amore mio dove sei” feat. Vasco Brondi, dalla forte carica emotiva che parla della ricerca dell’amore vero ancora non incontrato, e “Stavo pensando a te” celebre brano di Fabri Fibra qui cantato insieme a Fulminacci. “Gli anni di Cristo” arriva dopo il primo album solista “Anche le scimmie cadono dagli alberi” pubblicato nel 2021, un lavoro che raccoglie 11 pezzi di vita di Mobrici raccontati in musica.

L’evento a Messina è organizzato da Puntoeacapo, Shake it, il Botteghino e GG Entertainement in collaborazione con il Comune di Messina nell’ambito della rassegna “Messina città degli eventi”. Apertura botteghino ore 18.00 – apertura porte ore 19.30 – inizio spettacolo ore 21.00. I biglietti sono disponibili in prevendita e al botteghino dello spettacolo.