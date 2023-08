Messina, completata la demolizione del viadotto Ritiro: si procede con i lavori

StrettoWeb

Intorno alle 6.30 del mattino un boato ha risuonato nell’area del viadotto Ritiro, attirando l’attenzione di tutta la popolazione residente nelle vicinanze e oltre. La tratta Messina-Rometta è stata chiusa alle 6 del mattino, e poco dopo le 8 è stata riaperta, riportando alla normalità la circolazione nella zona.

Una nota positiva è che non è stato necessario evacuare le case della zona di Ritiro, poiché il raggio di caduta dei detriti dopo l’esplosione non avrebbe coinvolto alcuna abitazione.

La decisione di utilizzare il brillamento per la demolizione del viadotto è stata presa per accelerare i tempi di demolizione. Inoltre, la zona era troppo vicina alla galleria Baglio per consentire l’utilizzo del carro ponte necessario per lo “svaro” della campata.

La Toto Costruzioni, responsabile dell’appalto avviato nel 2016, proseguirà i lavori sul viadotto Ritiro nei prossimi giorni, prima di una breve pausa durante il mese di agosto. Dopo l’estate, l’azienda inizierà le fasi di varo dei nuovi impalcati, con l’obiettivo di completare l’intero progetto entro sei mesi.

Messina, completata la demolizione del viadotto Ritiro