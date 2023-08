Messina, cavalcavia autostrada A20: disposto il dissequestro

StrettoWeb

“Autostrade Siciliane informa che giorno 17 agosto, dopo aver accertato l’idoneità dei lavori eseguiti, è stato disposto dalla Procura di Barcellona il dissequestro e la restituzione al CAS dei cavalcavia 18, 19 e 23, sulla A20. Si tratta di un primo miglioramento del complesso e fragile sistema di viabilità della zona tirrenica della provincia di Messina”.

“Sul tema nel luglio scorso era intervenuto anche l’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, per sollecitare la concessionaria ad ultimare le lavorazioni in corso“. E’ quanto si legge in una nota stampa di Autostade Siciliane.